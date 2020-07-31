АСВ выбрало банк-агент для выплаты возмещения вкладчикам банка "Невастройинвест"

Москва, 31 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Определен победитель конкурса по отбору банков-агентов для выплаты возмещения вкладчикам, в том числе индивидуальным предпринимателям, кредитной организации ООО КБ "Невастройинвест" (г. Санкт-Петербург). Об этом сообщает департамент общественных связей АСВ.

Агентство 3 августа 2020 года начнет выплату страхового возмещения вкладчикам банка, в том числе индивидуальным предпринимателям, а также юридическим лицам, отнесенным в соответствии с законодательством Российской Федерации к малым предприятиям, через банк-агент АО "Россельхозбанк".

АО "Россельхозбанк" на основании заключенного с агентством агентского договора будет осуществлять выплату возмещения вкладчикам ООО КБ "Невастройинвест" в течение не менее 1 года.

После окончания указанного срока выплата возмещения будет продолжена через АО "Россельхозбанк" либо будет осуществляться непосредственно агентством до дня завершения ликвидационных процедур, о чем агентством будет сообщено дополнительно.

Официальное сообщение с детальной информацией о месте, времени, форме и порядке приема заявлений будет размещено 31 июля 2020 года на сайте Агентства в сети Интернет и 3 августа 2020 года в газете "Санкт-Петербургские ведомости".