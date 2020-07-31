Курс доллара 73.3633   Курс евро 86.2532  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром

Новости портала:
mfd.ruНовостиФинансовые новости31 июля 2020 г.АСВ выбрало банк-агент для выплаты возмещения в...
сегодня 10:22

АСВ выбрало банк-агент для выплаты возмещения вкладчикам "Народного банка"
Эмитенты:   Сбербанк

Москва, 31 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Определен победитель конкурса по отбору банков-агентов для выплаты возмещения вкладчикам, в том числе индивидуальным предпринимателям, кредитной организации АО "Народный банк" (г. Москва). Об этом сообщает департамент общественных связей АСВ.

Агентство 3 августа 2020 года начнет выплату страхового возмещения вкладчикам банка, в том числе индивидуальным предпринимателям, а также юридическим лицам, отнесенным в соответствии с законодательством Российской Федерации к малым предприятиям, через банк-агент ПАО "Сбербанк".

ПАО "Сбербанк" на основании заключенного с агентством агентского договора будет осуществлять выплату возмещения вкладчикам АО "Народный банк" в течение не менее 1 года.

После окончания указанного срока выплата возмещения будет продолжена через ПАО "Сбербанк" либо будет осуществляться непосредственно агентством до дня завершения ликвидационных процедур, о чем агентством будет сообщено дополнительно.

Официальное сообщение с детальной информацией о месте, времени, форме и порядке приема заявлений будет размещено 31 июля 2020 года на сайте Агентства в сети Интернет и 3 августа 2020 года в газете "Московский Комсомолец".

Другие новости

сегодня
11:11
Мишустин поручил Минфину обсудить третий транш поддержки регионам с Федеральным Собранием
сегодня
10:24
АСВ выбрало банк-агент для выплаты возмещения вкладчикам банка "Невастройинвест"
сегодня
10:22
Работу институтов развития в ДФО и СКФО проанализируют для оптимизации деятельности
сегодня
10:22
АСВ выбрало банк-агент для выплаты возмещения вкладчикам "Народного банка"
сегодня
10:18
Потребительские расходы во Франции в июне увеличились на 9%
сегодня
10:16
Рынок акций РФ с утра растет на фоне дорожающей нефти
сегодня
10:15
Объём розничных продаж в Швейцарии в июне увеличился на 1.1%
сегодня
10:12
Объём розничных продаж в Германии в июне сократился на 1.6%
© 2020 «МФД-ИнфоЦентр»