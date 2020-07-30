Число повторных обращений по безработице в США увеличилось до 17.02 млн

Москва, 30 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства труда США, число первичных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 25 июля, выросло на 12 тыс. по сравнению с предыдущей неделей и составило 1.434 млн.

Аналитики прогнозировали показатель на уровне 1.440 млн.

Неделей ранее число первичных обращений составило 1.422 млн, пересмотрено с 1.416 млн.

Минтруда объяснило рост числа обращений за пособием по безработице по сравнению со значениями начала года увольнениями сотрудников из-за эпидемии коронавируса.

Четырёхнедельная средняя по первичным обращениям повысилась на 6.5 тыс. по сравнению с пересмотренным показателем предыдущей недели и составила 1.369 млн.

Число застрахованных, повторных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 18 июля, увеличилось на 867 тыс. и составило 17.018 млн. Четырёхнедельная средняя по повторным обращениям понизилась на 435.5 тыс. по сравнению со значением предыдущей недели и составила 17.058 млн.

Общее число граждан США, получающих какие-либо виды финансовой помощи по безработице от муниципальных и федеральных властей, за неделю, окончившуюся 11 июля, сократилось на 1.602 млн и составило 30.2 млн человек. В аналогичный период 2019 года число граждан США, получающих государственную помощь по всем программам субсидий по безработице, составляло 1.72 млн человек.