Курс доллара 73.3633   Курс евро 86.2532  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром

Наши продукты:
mfd.ruНовостиФинансовые новости30 июля 2020 г.Число первичных обращений за пособием по безраб...
вчера 15:31

Число первичных обращений за пособием по безработице в США на прошлой неделе выросло до 1.43 млн

Москва, 30 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства труда США, число первичных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 25 июля, увеличилось на 12 тыс. по сравнению с предыдущей неделей и составило 1.434 млн.

Показатель предыдущей недели составил 1.422 млн, пересмотрено с 1.416 млн.

Минтруда объяснило рост числа обращений за пособием по безработице по сравнению со значениями начала года увольнениями сотрудников из-за эпидемии коронавируса.

Аналитики ожидали, что число первичных обращений вырастет на 24 тыс. по сравнению с первоначально объявленным значением предыдущей недели и составит 1.440 млн.

Другие новости

вчера
15:59
ФАС РФ оштрафовала экс-губернатора Приангарья из-за стройки терминала аэропорта Иркутска
вчера
15:42
ВВП США во II квартале, по первой оценке, упал на рекордные 32,9% - минторг страны
вчера
15:41
Число повторных обращений по безработице в США увеличилось до 17.02 млн
вчера
15:34
ВВП США во II квартале 2020 года сократился на 32.9% в годовом исчислении
вчера
15:31
Число первичных обращений за пособием по безработице в США на прошлой неделе выросло до 1.43 млн
вчера
14:51
Суд признал долг основателя "Нового потока" Мазурова перед Сбербанком в 128 млрд руб
вчера
14:46
Путин поручил разработать план по ликвидации экологических проблем в Усолье-Сибирском
вчера
14:39
Кобзев попросил дополнительно проработать нормы строительства железных дорог возле Байкала
вчера
14:33
ПУТИН ПОРУЧИЛ РАЗРАБОТАТЬ ПЛАН РАБОТЫ ПО ЛИКВИДАЦИИ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ В УСОЛЬЕ-СИБИРСКОМ
© 2020 «МФД-ИнфоЦентр»