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mfd.ruНовостиФинансовые новости30 июля 2020 г.ВВП США во II квартале 2020 года сократился на ...
вчера 15:34

ВВП США во II квартале 2020 года сократился на 32.9% в годовом исчислении

Москва, 30 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно предварительным данным Бюро экономического анализа Министерства торговли США, ВВП США во II квартале 2020 года сократился на 32.9% в годовом исчислении.

Аналитики прогнозировали снижение показателя на 34.5%.

Расходы на персональное потребление во II квартале уменьшились на 34.6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В I квартале 2020 года ВВП США снизился на 5.0%.

Согласно прогнозу Международного валютного фонда, по итогам 2020 года ВВП США сократится на 8.0%.

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