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mfd.ruНовостиФинансовые новости24 июля 2020 г.АСВ: Страховые выплаты вкладчикам банков "Невас...
сегодня 10:00

АСВ: Страховые выплаты вкладчикам банков "Невастройинвест" и "Народного банка" начнутся не позднее 30 июля 2020 года

Москва, 24 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Сегодня наступил страховой случай в отношении кредитных организаций ООО КБ "Невастройинвест" (г. Санкт-Петербург) и АО "Народный банк" (г. Москва). Об этом сообщает департамент общественных связей АСВ.

По словам агентства, страховое возмещение вкладчикам будет выплачено в размере 100% суммы всех счетов или вкладов, в том числе открытых для осуществления предпринимательской деятельности, но не более 1.4 млн рублей в совокупности. Сумма, не компенсированная страховкой, будет погашаться в ходе ликвидации банка в составе требований кредиторов первой очереди (для счетов ИП, открытых для осуществления предпринимательской деятельности, - в составе третьей очереди). По вкладам или счетам в иностранной валюте страховка будет рассчитываться в рублях по курсу ЦБ на 24 июля 2020 года.

До 30 июля 2020 года агентство опубликует в местной прессе и разместит на своем сайте объявления о месте, времени, форме и порядке приема заявлений о выплате возмещения по вкладам. Расчеты с вкладчиками будут проведены через банки-агенты, которые будут отобраны на конкурсной основе не позднее 7 августа 2020 года.

Заявления о выплате страхового возмещения могут подаваться вкладчиками в течение всего периода ликвидации банков.

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