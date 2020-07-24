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mfd.ruНовостиФинансовые новости24 июля 2020 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
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Анонс основных событий и данных макростатистики на пятницу, 24 июля

Москва, 24 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

00:00 мск: Выступление президента США Дональда Трампа;

01:45 мск: Торговый баланс Новой Зеландии за июнь;

02:00 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Австралии за июль, предварительно;

02:00 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Австралии за июль, предварительно;

02:01 мск: Индекс потребительского доверия в Великобритании Gfk за июль;

09:00 мск: Розничные продажи в Великобритании за июнь;

10:15 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Франции за июнь, предварительно;

10:15 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Франции за июль, предварительно;

10:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Германии за июль, предварительно ;

10:30 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Германии за июль, предварительно;

11:00 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе еврозоны за июль, предварительно;

11:00 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг еврозоны за июль, предварительно;

11:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Великобритании за июль, предварительно;

11:30 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Великобритании за июль, предварительно;

13:30 мск: Решение Банка России по ключевой ставке;

16:00 мск: Индекс настроений в деловых кругах Бельгии за июль;

16:45 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе США, рассчитываемый компанией Markit за июль, предварительно;

16:45 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг США, рассчитываемый компанией Markit за июль, предварительно;

17:00 мск: Продажи новых домов в США за июнь.

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