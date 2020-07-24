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mfd.ruНовостиФинансовые новости24 июля 2020 г.АСВ выбрало банк-агент для выплаты возмещения в...
сегодня 10:18

АСВ выбрало банк-агент для выплаты возмещения вкладчикам банка "Кузнецкий мост"
Эмитенты:   Сбербанк

Москва, 24 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Определен победитель конкурса по отбору банков-агентов для выплаты возмещения вкладчикам, в том числе индивидуальным предпринимателям, кредитной организации Банк "Кузнецкий мост" АО (г. Москва).. Об этом сообщает департамент общественных связей АСВ.

Агентство 28 июля 2020 года начнет выплату страхового возмещения вкладчикам банка, в том числе индивидуальным предпринимателям, а также юридическим лицам, отнесенным в соответствии с законодательством Российской Федерации к малым предприятиям, через банк-агент ПАО "Сбербанк".

ПАО "Сбербанк" на основании заключенного с агентством агентского договора будет осуществлять выплату возмещения вкладчикам банка "Кузнецкий мост" АО в течение не менее 1 года.

После окончания указанного срока выплата возмещения будет продолжена через ПАО "Сбербанк" либо будет осуществляться непосредственно агентством до дня завершения ликвидационных процедур, о чем агентством будет сообщено дополнительно.

Официальное сообщение с детальной информацией о месте, времени, форме и порядке приема заявлений будет размещено 27 июля 2020 года на сайте Агентства в сети Интернет и 28 июля 2020 года в газете "Московский Комсомолец".

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