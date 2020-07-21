Прибыль и выручка Lockheed Martin выросли

Москва, 21 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Американский производитель военной техники Lockheed Martin, работающий по контрактам с Минобороны США, сообщил о росте чистой прибыли по итогам II квартала текущего года до 1.63 млрд долл или до 5.79 долл на акцию в сравнении с 1.42 млрд долл или 5.0 долл на акцию годом ранее.

Выручка выросла на 12.4% до 16.22 млрд долл по сравнению с аналогичным периодом годом ранее.

Аналитики прогнозировали прибыль Lockheed Martin на уровне 5.72 долл на акцию и доход в размере 15.23 млрд долл.

Компания повысила свой прогноз за 2020 год по прибыли до диапазона 23.75-24.05 долл на акцию с 23.65-23.95 долл на ацию и выручку до 63.5-65.0 млрд долл с 62.25-64.0 млрд долл.

В ходе торгов на премаркете акции компании подорожали на 3.7%.