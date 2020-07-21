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mfd.ruНовостиФинансовые новости21 июля 2020 г.Прибыль Coca-Cola сократилась, но оказалась луч...
вчера 16:00

Прибыль Coca-Cola сократилась, но оказалась лучше прогнозов аналитиков

Москва, 21 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Производитель безалкогольных напитков Coca-Cola сообщил о снижении чистой прибыли по итогам II квартала текущего года до 1.78 млрд долл или до 0.41 долл на акцию против 2.61 млрд долл или 0.61 долл на акцию годом ранее.

Скорректированная прибыль составила 0.42 долл на акцию.

Доходы Coca-Cola сократились на 28% до 7.15 млрд долл по сравнению со значением за аналогичный период годом ранее.

Аналитики прогнозировали доходы в размере 7.21 млрд долл на акцию, а прибыль в размере 0.40 долл на акцию.

После выхода квартальной отчетности в ходе торгов на премаркете акции Coca-Cola подорожали на 3%.

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