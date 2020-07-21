Компания Philip Morris International сообщила о снижении квартальной прибыли и выручки, но значения показателей превзошли ожидания аналитиков

Москва, 21 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Производитель табачных изделий Philip Morris International сообщил о снижении прибыли во II квартале 2020 года до 1.95 млрд долл или 1.25 долл на акцию в сравнении с 2.32 млрд долл или 1.49 долл на акцию за аналогичный период годом ранее.

Скорректированная прибыль составила 1.29 дол на акцию.

Выручка сократилась до 6.66 млрд долл в сравнении с 7.7 млрд долл за аналогичный период годом ранее.

Аналитики прогнозировали прибыль Philip Morris на уровне 1.1 долл на акцию и доходы в размере 6.5 млрд долл.

В ходе торгов на премаркете после публикации отчетности акции Philip Morris выросли на 3.3%.