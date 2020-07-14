Квартальная прибыль Citigroup упала, но оказалась лучше прогнозов аналитиков

Москва, 14 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Американский банк Citigroup сегодня сообщил о снижении прибыли по итогам за II квартал 2020 года до 1.3 млрд долл или 0.5 долл на акцию против 4.8 млрд долл или 1.95 долл на акцию за аналогичный период годом ранее.

Доходы компании выросли до 19.8 млрд долл с 18.8 млрд долл годом ранее.

Аналитики прогнозировали доход в размере 19.1 млрд долл и прибыль 0.35 долл на акцию.

После публикации квартальной отчетности в ходе торгов на премаркете акции Citigroup подорожали на 1.5%.