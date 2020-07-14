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mfd.ruНовостиФинансовые новости14 июля 2020 г.Wells Fargo сообщил об убытках по результатам I...
сегодня 15:48

Wells Fargo сообщил об убытках по результатам II квартала

Москва, 14 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Американский банк Wells Fargo сообщил об убытках по итогам II квартала 2020 года в размере 2.69 млн долл или 0.66 долл на акцию по сравнению с прибылью в размере 5.85 млрд долл или 1.3 долл на акцию годом ранее.

Доходы банка сократились на 17% до 17.84 млрд долл по сравнению с аналогичным периодом годом ранее.

Аналитики прогнозировали потери Wells Fargo в размере 0.16 долл на акцию и доходы на уровне 18.3 млрд долл.

После публикации квартальной отчётности, в ходе торгов на премаркете акции Wells Fargo подешевели на 3.7%.

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