Индекс потребительских цен в США в июне вырос на 0.6%, почасовая зарплата сократилась на 1.7%

Москва, 14 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Бюро по статистике Министерства труда США, индекс потребительских цен в США (CPI) в июне вырос на 0.6% по сравнению с предыдущим месяцем.

Аналитики прогнозировали повышение показателя на 0.6% после его сокращения на 0.1% в мае.

По сравнению с июнем 2019 года потребительская инфляция в США выросла на 0.6%.

Базовый индекс потребительских цен (core CPI), из расчёта которого исключены цены на продукты питания и энергоносители, в июне вырос на 0.2%.

Аналитики прогнозировали повышение показателя на 0.1%.

В годовом выражении базовая потребительская инфляция выросла на 1.2%.

Средняя реальная почасовая заработная плата в США в июне сократилась на 1.7% по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний после снижения на 0.9% в мае. В годовом выражении реальная почасовая зарплата выросла на 4.3%.