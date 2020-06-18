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mfd.ruНовостиФинансовые новости18 июня 2020 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
сегодня 18:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на пятницу, 19 июня

Москва, 18 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:01 мск: Индекс потребительского доверия в Великобритании Gfk;

02:30 мск: Базовый индекс потребительских цен в Японии за май;

02:50 мск: Протоколы предыдущего заседания Банка Японии;

04:30 мск: Розничные продажи в Австралии за июнь;

09:00 мск: Розничные продажи в Великобритании за май;

09:00 мск: Чистые заимствования государственного сектора Великобритании за май;

09:00 мск: Индекс цен производителей Германии за май;

11:00 мск: Платёжный баланс еврозоны за апрель;

13:30 мск: Решение Банка России по ключевой ставке;

15:30 мск: Розничные продажи в Канаде за исключением продаж автомобилей за апрель;

15:30 мск: Розничные продажи в Канаде за апрель;

15:30 мск: Платёжный баланс США за I квартал;

19:00 мск: Выступление управляющего ФРС Рэндала Куорлза;

20:00 мск: Выступление председателя ФРС США Джерома Пауэлла;

N/A мск: Саммит Евросоюза.

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