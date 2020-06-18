Анонс основных событий и данных макростатистики на пятницу, 19 июня

Москва, 18 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
02:01 мск: Индекс потребительского доверия в Великобритании Gfk;
02:30 мск: Базовый индекс потребительских цен в Японии за май;
02:50 мск: Протоколы предыдущего заседания Банка Японии;
04:30 мск: Розничные продажи в Австралии за июнь;
09:00 мск: Розничные продажи в Великобритании за май;
09:00 мск: Чистые заимствования государственного сектора Великобритании за май;
09:00 мск: Индекс цен производителей Германии за май;
11:00 мск: Платёжный баланс еврозоны за апрель;
13:30 мск: Решение Банка России по ключевой ставке;
15:30 мск: Розничные продажи в Канаде за исключением продаж автомобилей за апрель;
15:30 мск: Розничные продажи в Канаде за апрель;
15:30 мск: Платёжный баланс США за I квартал;
19:00 мск: Выступление управляющего ФРС Рэндала Куорлза;
20:00 мск: Выступление председателя ФРС США Джерома Пауэлла;
N/A мск: Саммит Евросоюза.