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mfd.ruНовостиФинансовые новости21 мая 2020 г.Число первичных обращений за пособием по безраб...
вчера 15:36

Число первичных обращений за пособием по безработице в США на прошлой неделе составило 2.438 млн

Москва, 21 мая. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства труда США, число первичных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 16 мая, сократилось на 249 тыс. по сравнению с предыдущей неделей и составило 2.438 млн.

Показатель предыдущей недели составил 2.687 млн, пересмотрено с 2.981 млн.

Минтруда объяснило рост числа обращений за пособием по безработице по сравнению со значениями прошлых месяцев увольнениями сотрудников из-за эпидемии коронавируса.

Аналитики ожидали, что число первичных обращений уменьшится на 581 тыс. по сравнению с первоначально объявленным значением предыдущей недели и составит 2.4 млн.

С учётом предыдущих показателей число новых безработных в США за последние 9 недель увеличилось более чем на 38.6 млн человек.

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