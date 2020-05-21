Курс доллара 70.9240   Курс евро 77.7965  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром

Наши продукты:
mfd.ruНовостиФинансовые новости21 мая 2020 г.Индекс деловой активности в производственном се...
вчера 15:44

Индекс деловой активности в производственном секторе Филадельфии в мае умеренно вырос

Москва, 21 мая. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Федерального резервного банка Филадельфии, индекс деловой активности в производственном секторе региона в мае вырос до (-43.1) пункта против (-56.6) месяцем ранее.

Аналитики ожидали повышения индекса до (-40.0).

Индекс представляет собой результаты ежемесячного опроса около ста ведущих производственных компаний Филадельфии (восточная Пенсильвания, Делавэр и южный Нью-Джерси) об их отношении к текущей экономической ситуации, а также ожиданиях на ближайшие шесть месяцев. Значение индекса ниже нулевой отметки свидетельствует о замедлении темпов развития экономики.

Индекс Philadelphia Fed Manufacturing наряду с индексом Empire State Manufacturing является опережающим индикатором общенационального индекса ISM Manufacturing, который публикуется двумя неделями позднее.

Другие новости

вчера
16:44
Часть расходов на нацпроекты можно отдать на поддержку экономики и соцсферы - Минфин РФ
вчера
16:25
РАСХОДЫ С МЕРОПРИЯТИЙ НАЦПРОЕКТОВ, КОТОРЫЕ СЕЙЧАС НЕВОЗМОЖНЫ, ДОЛЖНЫ ПЕРЕНАПРАВЛЯТЬСЯ НА ИНЫЕ ПРИОРИТЕТЫ ПОДДЕРЖКИ ЭКОНОМИКИ И СОЦСФЕРЫ - МИНФИН РФ
вчера
16:04
Путин: студенты по IT-специальностям могут помочь решить задачи по цифровой экономике
вчера
15:55
Голикова предложила Путину выделить 41,4 млрд руб на поддержку вузов, учреждений науки
вчера
15:44
Индекс деловой активности в производственном секторе Филадельфии в мае умеренно вырос
вчера
15:43
Число повторных обращений по безработице в США составило 25.1 млн
вчера
15:39
Челябинское УФАС уличило "Магнит" и Spar в сговоре и наценке на гречку в 356%
вчера
15:36
Число первичных обращений за пособием по безработице в США на прошлой неделе составило 2.438 млн
вчера
15:18
Сеть баров "Дорогая, я перезвоню" хочет отсудить у Disney бренд "Русалочка"
© 2020 «МФД-ИнфоЦентр»