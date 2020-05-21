Число повторных обращений по безработице в США составило 25.1 млн

Москва, 21 мая. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства труда США, число первичных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 16 мая, сократилось на 249 тыс. по сравнению с предыдущей неделей и составило 2.438 млн.

Аналитики прогнозировали снижение показателя на 581 тыс. до 2.4 млн.

Неделей ранее число первичных обращений составило 2.687 млн, пересмотрено с 2.981 млн.

Минтруда объяснило рост числа обращений за пособием по безработице по сравнению со значениями прошлых месяцев увольнениями сотрудников из-за эпидемии коронавируса.

С учётом предыдущих показателей число новых безработных в США за последние 9 недель увеличилось на 38.64 млн человек.

Четырёхнедельная средняя по первичным обращениям понизилась на 501 тыс. по сравнению с пересмотренным показателем предыдущей недели и составила 3.042 млн.

Число застрахованных, повторных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 9 мая, увеличилось на 2.525 млн и составило 25.073 млн. Четырёхнедельная средняя по повторным обращениям повысилась на 2.314 млн по сравнению со значением предыдущей недели и составила 22.002 млн.

Общее число граждан США, получающих какие-либо виды финансовой помощи по безработице от муниципальных и федеральных властей, за неделю, окончившуюся 2 мая, увеличилось на 1.9 млн и составило 27.26 млн человек. В аналогичный период 2019 года число граждан США, получающих государственную помощь по всем программам субсидий по безработице, составляло 1.56 млн человек.