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mfd.ruНовостиФинансовые новости30 апреля 2020 г.Четырёхнедельная средняя по первичным обращения...
вчера 15:52

Четырёхнедельная средняя по первичным обращениям за пособием по безработице в США превысила 5 млн

Москва, 30 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства труда США, число первичных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 25 апреля, сократилось на 603 тыс. по сравнению с предыдущей неделей и составило 3.839 млн.

Аналитики прогнозировали снижение показателя на 927 тыс. до 3.500 млн.

Неделей ранее число первичных обращений составило 4.442 млн, пересмотрено с 4.427 млн.

Минтруда объяснило рост числа обращений за пособием по безработице по сравнению со значениями прошлых месяцев увольнениями сотрудников из-за эпидемии коронавируса.

С учётом предыдущих показателей число новых безработных в США за последние 6 недель увеличилось почти на 30.4 млн человек.

Четырёхнедельная средняя по первичным обращениям понизилась на 757 тыс. по сравнению с пересмотренным показателем предыдущей недели и составила 5.033 млн.

Число застрахованных, повторных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 18 апреля, увеличилось на 2.174 млн и составило 17.992 млн. Четырёхнедельная средняя по повторным обращениям повысилась на 3.733 млн по сравнению со значением предыдущей недели и составила 13.293 млн.

Общее число граждан США, получающих какие-либо виды финансовой помощи по безработице от муниципальных и федеральных властей, за неделю, окончившуюся 11 апреля, увеличилось на 3.83 млн и составило 16.34 млн человек. В аналогичный период 2019 года число граждан США, получающих государственную помощь по всем программам субсидий по безработице, составляло 1.73 млн человек.

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