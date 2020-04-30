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mfd.ruНовостиФинансовые новости30 апреля 2020 г.Число первичных обращений за пособием по безраб...
сегодня 15:46

Число первичных обращений за пособием по безработице в США на прошлой неделе составило 3.839 млн

Москва, 30 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства труда США, число первичных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 25 апреля, сократилось на 603 тыс. по сравнению с предыдущей неделей и составило 3.839 млн.

Показатель предыдущей недели составил 4.442 млн, пересмотрено с 4.427 млн.

Минтруда объяснило рост числа обращений за пособием по безработице по сравнению со значениями прошлых месяцев увольнениями сотрудников из-за эпидемии коронавируса.

Аналитики ожидали, что число первичных обращений уменьшится на 927 тыс. по сравнению с первоначально объявленным значением предыдущей недели и составит 3.500 млн.

С учётом предыдущих показателей число новых безработных в США за последние 6 недель увеличилось почти на 30,4 млн человек.

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