ЕЦБ сохранил процентные ставки на прежнем уровне и сообщил о продолжении программ QE в прежнем объеме (расширенное сообщение)

Москва, 30 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

По итогам состоявшегося в четверг, 30 апреля, заседания Совет управляющих Европейского центрального банка (ЕЦБ) оставил ключевую ставку рефинансирования на прежнем уровне 0.0%.

Ставка по депозитам сохранена на уровне (-0.50%), ставка по кредитам ЕЦБ – на уровне 0.25%.

Кроме того, ЕЦБ сообщил, что продолжит ежемесячные покупки активов:

на сумму 20 млрд евро (программа APP);

на сумму 120 млрд евро (временная программа APP);

на сумму 750 млрд евро (временная программа PEPP).

Программы APP и PEPP будет проводиться до тех пор, пока не закончится пандемия Covid-19, но в любом случае они будут продолжаться до конца текущего года.

ЕЦБ ожидает, что процентные ставки останутся на текущем или более низком уровне до тех пор, пока прогнозы по инфляции не вернутся к ожиданиям ее стабилизации на уровне чуть ниже 2%.

В дополнение ЕЦБ объявил о смягчении условий программы долгосрочного рефинансирования банков TLTRO III. В период с июня 2020 года по июнь 2021 года процентная ставка в рамках операций по программе TLTRO III будет на 50 базисных пунктов ниже средней процентной ставки по основным операциям рефинансирования Евросистемы, преобладающим за тот же период. Для контрагентов, чьи объемы чистого кредитования достигают порога эффективности, процентная ставка в указанный период будет на 50 базисных пунктов ниже средней ставки по депозитам, преобладающей за тот же период.

Кроме того, ЕЦБ запустит новую серию нецелевых операций по пандемическому чрезвычайному долгосрочному рефинансированию (PELTRO) для поддержки уровня ликвидности в финансовой системе еврозоны и содействия бесперебойному функционированию денежных рынков.

PELTRO состоят из семи дополнительных операций по рефинансированию, которые начнутся в мае 2020 года и будут осуществляться в шахматном порядке в период с июля по сентябрь 2021 года в соответствии с продолжительностью мер по смягчению залогового обеспечения. Они будут проводиться в виде тендерных процедур полного обеспечения с фиксированной ставкой, которая будет на 25 базисных пунктов ниже средней ставки по основным операциям рефинансирования, преобладающим в течение срока действия каждой PELTRO.