Личные доходы американских потребителей в марте сократились на 2%, потребительские расходы уменьшились на 7.5%

Москва, 30 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Бюро экономического анализа Министерства торговли США, личные доходы американских потребителей в марте сократились на 2.0% по сравнению с предыдущим месяцем после повышения на 0.6% в феврале.

Аналитики прогнозировали снижение мартовского показателя на 1.6%.

Реальные располагаемые доходы населения в прошлом месяце сократились также на 2.0%.

Личные расходы американских потребителей в марте уменьшились на 7.5% по сравнению с предыдущим месяцем после повышения на 0.2% в феврале.

Аналитики ожидали сокращения потребительских расходов в марте на 4.8%.

Норма сбережений в марте составила 13.1% против 8.0% месяцем ранее (пересмотрено с 8.2%).