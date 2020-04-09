Москва, 9 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства труда США, индекс цен производителей (PPI) США в марте снизился на 0.2% по сравнению с предыдущим месяцем после сокращения на 0.6% в феврале.

Аналитики прогнозировали снижение мартовского показателя на 0.3%.

По сравнению с мартом 2019 года индекс PPI в феврале вырос на 0.7% в сравнении с +1.3% месяцем ранее.

За исключением цен на энергоносители и продукты питания, базовый индекс цен производителей (PPI core) в марте вырос на 0.2% по сравнению с предыдущим месяцем после сокращения на 0.3% в феврале.

Аналитики прогнозировали нулевую динамику мартовского показаля.

По сравнению с мартом 2019 года индекс PPI core вырос на 1.4% против ожидаемого повышения на 1.2%.