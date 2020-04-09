Курс доллара 75.7499   Курс евро 82.2341  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром
mfd.ruНовостиФинансовые новости9 апреля 2020 г.Индекс цен производителей (PPI) США в марте сни...
сегодня 15:47

Индекс цен производителей (PPI) США в марте снизился на 0.2%

Москва, 9 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства труда США, индекс цен производителей (PPI) США в марте снизился на 0.2% по сравнению с предыдущим месяцем после сокращения на 0.6% в феврале.

Аналитики прогнозировали снижение мартовского показателя на 0.3%.

По сравнению с мартом 2019 года индекс PPI в феврале вырос на 0.7% в сравнении с +1.3% месяцем ранее.

За исключением цен на энергоносители и продукты питания, базовый индекс цен производителей (PPI core) в марте вырос на 0.2% по сравнению с предыдущим месяцем после сокращения на 0.3% в феврале.

Аналитики прогнозировали нулевую динамику мартовского показаля.

По сравнению с мартом 2019 года индекс PPI core вырос на 1.4% против ожидаемого повышения на 1.2%.

Другие новости

сегодня
16:26
ВОПРОС О ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ СОКРАЩЕНИИ ДОБЫЧИ НЕФТИ В США НЕ СТОИТ, ОНА УЖЕ УПАЛА НА 2 МЛН БАРРЕЛЕЙ В ДЕНЬ - МИНИСТР ЭНЕРГЕТИКИ
сегодня
16:11
ФРС США объявила о мерах на $2,3 трлн для поддержки экономики
сегодня
15:59
ФРС США объявила о мерах на $2,3 трлн для поддержки экономики
сегодня
15:53
Число пострадавших при пожаре на нефтехимическом объекте под Самарой выросло до 5
сегодня
15:47
Индекс цен производителей (PPI) США в марте снизился на 0.2%
сегодня
15:41
Число заявок на пособие по безработице в США за неделю снизилось до 6,6 млн
сегодня
15:40
Четырёхнедельная средняя по первичным обращениям за пособием по безработице в США повысилась на 1.6 млн
сегодня
15:35
Число первичных обращений за пособием по безработице в США на прошлой неделе составило 6.6 млн
сегодня
15:33
ЧИСЛО ЗАЯВОК НА ПОСОБИЕ ПО БЕЗРАБОТИЦЕ В США ЗА НЕДЕЛЮ ПО 4 АПРЕЛЯ СНИЗИЛОСЬ ДО 6,606 МЛН ПОСЛЕ ДВУХ НЕДЕЛЬ РЕКОРДНОГО РОСТА - МИНТРУДА СТРАНЫ
© 2020 «МФД-ИнфоЦентр»