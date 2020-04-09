Число первичных обращений за пособием по безработице в США на прошлой неделе составило 6.6 млн

Москва, 9 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства труда США, число первичных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 4 апреля, сократилось на 261 тыс. по сравнению с предыдущей неделей и составило 6.606 млн.

Показатель предыдущей недели составил 6.867 млн, пересмотрено с 6.648 млн.

Минтруда объяснило рост числа обращений за пособием по безработице по сравнению со значениями прошлых месяцев временными увольнениями сотрудников в некоторых отраслях промышленности из-за эпидемии коронавируса.

Аналитики ожидали, что число первичных обращений вырастет на 5.0 млн по сравнению с первоначально объявленным значением предыдущей недели и составит 11.648 млн.