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mfd.ruНовостиФинансовые новости9 апреля 2020 г.Четырёхнедельная средняя по первичным обращения...
сегодня 15:40

Четырёхнедельная средняя по первичным обращениям за пособием по безработице в США повысилась на 1.6 млн

Москва, 9 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства труда США, число первичных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 4 апреля, сократилось на 261 тыс. по сравнению с предыдущей неделей и составило 6.606 млн.

Аналитики прогнозировали увеличение показателя на 5.0 млн до 11.648 млн.

Неделей ранее число первичных обращений составило 6.867 млн, пересмотрено с 6.648 млн.

Минтруда объяснило резкий рост числа обращений за пособием по безработице временными увольнениями сотрудников в некоторых отраслях промышленности из-за эпидемии коронавируса.

Четырёхнедельная средняя по первичным обращениям повысилась на 1.599 млн по сравнению с пересмотренным показателем предыдущей недели и составила 4.266 млн.

Число застрахованных, повторных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 28 марта, увеличилось на 4.396 млн и составило 7.455 млн. Четырёхнедельная средняя по повторным обращениям повысилась на 1.439 млн по сравнению со значением предыдущей недели и составила 3.5 млн.

Общее число граждан США, получающих какие-либо виды финансовой помощи по безработице от муниципальных и федеральных властей, за неделю, окончившуюся 21 марта, выросло на 1.34 млн и составило 3.45 млн человек. В аналогичный период 2019 года число граждан США, получающих государственную помощь по безработице, составляло 1.94 млн человек.

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