Москва, 25 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно предварительному отчёту Министерства торговли США, объём заказов на товары длительного пользования в США в феврале вырос на 1.2% по сравнению с предыдущим месяцем.

Аналитики прогнозировали снижение общего показателя на 1.0%.

В январе объём заказов на товары длительного пользования сократился на 0.2%.

За исключением волатильной транспортной компоненты, объём заказов на товары длительного пользования в феврале снизился на 0.6% по сравнению с предыдущим месяцем.

Аналитики прогнозировали снижение базового показателя на 0.4%.

В январе показатель вырос на 0.6% (пересмотрено с +0.8%).

Ключевой индикатор бизнес-инвестиций - базовый объём заказов на товары длительного пользования, за исключением заказов на самолеты и военное оборудование, в феврале снизился на 0.8% по сравнению с предыдущим месяцем.

Аналитики прогнозировали снижение показателя на 0.4% после его роста на 1.0% в январе.