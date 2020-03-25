Курс доллара 77.7928   Курс евро 84.1485  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром
mfd.ruНовостиФинансовые новости25 марта 2020 г.Объём заказов на товары длительного пользования...
вчера 15:35

Объём заказов на товары длительного пользования в США в феврале вырос на 1.2%

Москва, 25 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно предварительному отчёту Министерства торговли США, объём заказов на товары длительного пользования в США в феврале вырос на 1.2% по сравнению с предыдущим месяцем.

Аналитики прогнозировали снижение общего показателя на 1.0%.

В январе объём заказов на товары длительного пользования сократился на 0.2%.

За исключением волатильной транспортной компоненты, объём заказов на товары длительного пользования в феврале снизился на 0.6% по сравнению с предыдущим месяцем.

Аналитики прогнозировали снижение базового показателя на 0.4%.

В январе показатель вырос на 0.6% (пересмотрено с +0.8%).

Ключевой индикатор бизнес-инвестиций - базовый объём заказов на товары длительного пользования, за исключением заказов на самолеты и военное оборудование, в феврале снизился на 0.8% по сравнению с предыдущим месяцем.

Аналитики прогнозировали снижение показателя на 0.4% после его роста на 1.0% в январе.

Другие новости

вчера
16:01
Мишустин: Доля отечественной электроники в гражданском сегменте составляет около 30%
вчера
15:59
Telegram обжаловал запрет суда на передачу кибервалюты Gram покупателям
вчера
15:47
Мишустин: Нужно заниматься не только коронавирусом, но и долгосрочным планированием
вчера
15:37
ФИНАНСИРОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ РФ НАДО НАРАСТИТЬ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ НА 2020-2024 ГОДЫ 266 МЛРД РУБ НЕДОСТАТОЧНО - МИШУСТИН
вчера
15:35
Объём заказов на товары длительного пользования в США в феврале вырос на 1.2%
вчера
15:18
Спрос на зарубежные туры после кризиса превысит самые радужные ожидания - АТОР
вчера
14:52
Путин в обращении предложит меры поддержки экономики из-за коронавируса - Матвиенко
вчера
14:30
Инфляционные ожидания россиян в марте остались на уровне 7,9% - ЦБ
вчера
14:20
Рейс Azur Air 26 марта вывезет 524 туриста РФ из филиппинского Себу - Ростуризм
© 2020 «МФД-ИнфоЦентр»