Индекс потребительских цен в Великобритании в феврале вырос на 1.7%

Москва, 25 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно данным Национальной статистической службы Великобритании (ONS), индекс потребительских цен (CPI) в Великобритании в феврале вырос на 1.7% в годовом выражении после роста на 1.8% месяцем ранее.

Данные показателя совпали с прогнозом аналитиков.

Базовый индекс потребительских цен в Великобритании, исключая цены на продукты питания и энергоносители (CPI core), в феврале в годовом выражении вырос на 1.7% после повышения на 1.6% в январе.

Аналитики прогнозировали рост показателя на 1.5%.