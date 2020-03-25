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mfd.ruНовостиФинансовые новости25 марта 2020 г.Индекс цен производителей Великобритании в февр...
вчера 10:09

Индекс цен производителей Великобритании в феврале на входе сократился на 1.2% и на выходе на 0.3%

Москва, 25 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно данным Национальной статистической службы Великобритании (ONS), индекс цен производителей Великобритании на входе (PPI Input) в феврале сократился на 1.2% по сравнению с предыдущим месяцем после роста на 0.3% в январе (пересмотрено с (0.9%).

Аналитики прогнозировали снижение показателя на 2%.

В годовом выражении индекс PPI Input сократился на 0.5%%.

Индекс цен производителей Великобритании на выходе (PPI Output) в феврале сократился на 0.3% после роста на 0.2% в январе (пересмотрено с 0.3%).

Аналитики прогнозировали сохранение показателя неизменным.

В годовом выражении индекс PPI Output в феврале вырос на 0.4%.

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