Индекс цен производителей Великобритании в феврале на входе сократился на 1.2% и на выходе на 0.3%

Москва, 25 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
Согласно данным Национальной статистической службы Великобритании (ONS), индекс цен производителей Великобритании на входе (PPI Input) в феврале сократился на 1.2% по сравнению с предыдущим месяцем после роста на 0.3% в январе (пересмотрено с (0.9%).
Аналитики прогнозировали снижение показателя на 2%.
В годовом выражении индекс PPI Input сократился на 0.5%%.
Индекс цен производителей Великобритании на выходе (PPI Output) в феврале сократился на 0.3% после роста на 0.2% в январе (пересмотрено с 0.3%).
Аналитики прогнозировали сохранение показателя неизменным.
В годовом выражении индекс PPI Output в феврале вырос на 0.4%.