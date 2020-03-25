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mfd.ruНовостиФинансовые новости25 марта 2020 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
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Анонс основных событий и данных макростатистики на среду, 25 марта

Москва, 25 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

00:45 мск: Торговый баланс Новой Зеландии за февраль;

02:50 мск: Протоколы предыдущего заседания Банка Японии;

05:00 мск: Решение Резервного Банка Новой Зеландии по процентной ставке;

05:00 мск: Заявление Резервного Банка Новой Зеландии;

12:00 мск: Индекс экономических ожиданий в Швейцарии, рассчитываемый Credit Suisse;

12:30 мск: Индекс цен производителей Великобритании на входе за февраль;

12:30 мск: Индекс цен производителей Великобритании на выходе за февраль;

12:30 мск: Индекс потребительских цен в Великобритании за февраль;

12:30 мск: Базовый индекс потребительских цен в Великобритании за февраль;

12:30 мск: Индекс розничных цен в Великобритании за февраль;

12:30 мск: Индекс цен на жилую недвижимость в Великобритании за февраль;

14:00 мск: Баланс розничных продаж в Великобритании от CBI за март;

15:30 мск: Объём заказов на товары длительного пользования в США за исключением транспортной компоненты за февраль;

15:30 мск: Объём заказов на товары длительного пользования в США за февраль;

16:00 мск: Индекс цен на дома в США за январь;

17:00 мск: Ежеквартальный экономический отчёт Национального Банка Швейцарии;

17:00 мск: Индекс настроений в деловых кругах Бельгии за март;

17:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США;

17:30 мск: Индекс опережающих экономических индикаторов Австралии за январь;

N/A мск: Саммит G7.

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