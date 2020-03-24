Индексы PMI Германии в марте сократились

Москва, 24 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно предварительному отчёту компании Markit, индекс деловой активности в производственном секторе (PMI Manufacturing) Германии в марте сократился до 45.7% против 48.0% в феврале (пересмотрено с 47.8). Аналитики прогнозировали снижение до уровня 40.1%.

Индекс деловой активности в сфере услуг страны (PMI Services) в марте сократился до 34.5% против 52.5% месяцем ранее (пересмотрено с 53.3%). Аналитики прогнозировали снижение показателя до уровня 43.0%.