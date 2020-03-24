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mfd.ruНовостиФинансовые новости24 марта 2020 г.Индексы PMI еврозоны в марте сократились
вчера 12:03

Индексы PMI еврозоны в марте сократились

Москва, 24 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно предварительному отчёту компании Markit, индекс деловой активности в производственном секторе (PMI Manufacturing) еврозоны в марте сократился до 44.8 по сравнению с 49.2 в феврале (пересмотрено с 49.1). Аналитики прогнозировали снижение показателя до уровня 40.1%.

Индекс деловой активности в сфере услуг еврозоны (PMI Services) в марте сократился до 28.4% против 52.6% месяцем ранее (пересмотрено с 52.8%). Аналитики прогнозировали снижение показателя до уровня 40.0%.

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