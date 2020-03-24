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mfd.ruНовостиФинансовые новости24 марта 2020 г.Индексы PMI Франции в марте сократились
вчера 11:18

Индексы PMI Франции в марте сократились

Москва, 24 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно предварительному отчёту компании Markit, индекс деловой активности в производственном секторе (PMI Manufacturing) Франции в марте сократился до 42.9% против 49.8% в феврале (пересмотрено с 49.7). Аналитики прогнозировали показатель на уровне 39.4%.

Индекс деловой активности в сфере услуг страны (PMI Services) в марте сократился до 29.0% против 52.5% месяцем ранее (пересмотрено с 52.6). Аналитики прогнозировали снижение показателя до уровня 39.6%.

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