Число рабочих мест вне с/х сектора США в феврале выросло на 273 тыс. (расширенное сообщение)

Москва, 6 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства труда США, число новых рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора США в феврале выросло на 273 тыс.

Аналитики прогнозировали повышение показателя на 175 тыс.

Данные по числу рабочих мест за декабрь и январь пересмотрены в сторону повышения на 85 тыс. в общей сложности до 184 тыс. и 273 тыс. соответственно.

По оценке регуляторов, американской экономике необходимо создавать в среднем 100-150 тыс. новых рабочих в месяц для последовательного снижения уровня безработицы. За последние три месяца среднемесячный прирост рабочих мест вне с/х сектора США с учётом пересмотра предыдущих значений составил 243 тыс.

По результатам опроса около 400 тыс. предприятий число рабочих мест в частном секторе США в феврале увеличилось на 228 тыс. Аналитики прогнозировали повышение показателя на 155 тыс.

В обрабатывающем секторе число рабочих мест выросло на 15 тыс. после снижения на 20 тыс. в январе. В добывающем секторе число рабочих мест увеличилось на 3.1 тыс. после сокращения на 2.4 тыс. месяцем ранее, в строительном секторе - выросло на 42 тыс. после увеличения на 49 тыс. в январе.

В розничной торговле число рабочих мест в прошлом месяце сократилось на 7 тыс., в оптовой торговле - уменьшилось на 2.6 тыс. Предприятия, оказывающие транспортные и складские услуги, сократили состав рабочей силы на 4 тыс.

В финансовом секторе число сотрудников увеличилось на 26 тыс., число рабочих мест в сфере информационных технологий выросло на 4 тыс., несмотря на сокращение 1 тыс. рабочих мест в телекоммуникационной отрасли. Занятость в секторе недвижимости (включая аренду и лизинг) расширилась почти на 13 тыс.

В сфере здравоохранения и социальной поддержки число рабочих мест увеличилось на 56.5 тыс., в сфере образовательных услуг число сотрудников сократилось на 1.8 тыс., занятость в сфере профессиональных и бизнес услуг расширилась на 41 тыс.

В государственном секторе число рабочих мест увеличилось на 45 тыс. по сравнению с предыдущим месяцем. По сравнению с февралём 2019 года число госслужащих сократилось на 18 тыс. до 22.78 млн.

Уровень безработицы, рассчитываемый по результатам опроса 60 тыс. домохозяйств, в феврале понизился на 0.1 процентного пункта (п.п.) по сравнению с предыдущим месяцем и составил 3.5%, вернувшись к 50-летнему минимуму. Аналитики прогнозировали сохранение показателя на отметке 3.6%. Официальный отчёт по уровню безработицы включает лишь тех граждан, которые занимаются активным поиском работы.

Общее число безработных по состоянию на конец февраля снизилось на 105 тыс. до 5.79 млн человек. Число занятых, согласно опросам домохозяйств, увеличилось на 45 тыс. до 158.76 млн. Число граждан, выведенных из состава рабочей силы, выросло на 186 тыс. до 95.08 млн, численность рабочей силы среди гражданского населения уменьшилась на 60 тыс. до 164.55 млн.

Уровень вовлечённости населения в состав рабочей силы вырос не изменился по сравнению с предыдущим месяцем и составил 63.4%.

За последние 12 месяцев численность не учтённых в составе рабочей силы граждан уменьшилась на 206 тыс.

Число граждан, которые не могут найти работу более шести месяцев, в феврале сократилось с учётом сезонных колебаний на 64 тыс. до 1.1 млн, составив 19.2% от общего числа безработных против 19.9% месяцем ранее и 20.7% в феврале 2019 года.

Число потерявших работу или завершивших временную работу увеличилось на 58 тыс. по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний, составив 2.72 млн человек.

Число сотрудников, работающих полный рабочий день, выросло на 10 тыс. до 131.11 млн. Число сотрудников с неполной занятостью увеличилось на 197 тыс. до 27.73 млн.

Число сотрудников, работающих неполный день по экономическим причинам (не имеют возможности найти работу на полный день) выросло на 136 тыс. до 4.32 млн.

Альтернативный индикатор уровня безработицы, в расчёт которого включаются граждане, не ищущие работу или занимающиеся её поиском время от времени, повысился на 0.1 процентного пункта по сравнению с предыдущим месяцем и составил 7.0% с учетом сезонных колебаний. Годом ранее - в феврале 2019 года альтернативный уровень безработицы составлял 7.2% с учётом сезонных колебаний.

Средняя продолжительность рабочей недели в феврале составила 34.4 часа, увеличившись на 0.1 часа по сравнению с январским показателем.

Средняя почасовая заработная плата повысилась до 28.52 долл против 28.43 долл месяцем ранее, увеличившись на 0.3%, что совпало с прогнозом.

В годовом выражении средняя почасовая зарплата выросла на 3.0%.

Средняя недельная заработная плата в феврале повысилась до 981.09 долл в сравнении с 975.15 долл месяцем ранее (пересмотрено с 975.49 долл).

Таким образом, рост числа рабочих мест в феврале произошёл преимущественно за счёт приёма на работу сотрудников на неполный рабочий день. Их количество составило 197 тыс., что соответствует 72% новых рабочих мест. Кроме того, выведение 186 тыс. человек из состава рабочей силы на фоне роста числа безработных на 105 тыс. позволило технически сохранить на прежнем уровне коэффициент вовлечённости населения в состав рабочей силы (63.4%).

Вместе с тем отчёт NFP указал на продолжающийся рост зарплат, что свидетельствуют о сохраняющийся благоприятной ситуации на рынке труда США.