Средняя продолжительность рабочей недели в США в феврале увеличилась, средние зарплаты выросли

Москва, 6 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства труда США, средняя продолжительность рабочей недели в США в феврале составила 34.4 часа, увеличившись на 0.1 часа по сравнению с январским показателем.

Средняя почасовая заработная плата повысилась до 28.52 долл против 28.43 долл месяцем ранее, увеличившись на 0.3%, что совпало с прогнозом.

В годовом выражении средняя почасовая зарплата выросла на 3.0%.

Средняя недельная заработная плата в феврале повысилась до 981.09 долл в сравнении с 975.15 долл месяцем ранее (пересмотрено с 975.49 долл).