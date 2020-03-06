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mfd.ruНовостиФинансовые новости6 марта 2020 г.Средняя продолжительность рабочей недели в США ...
вчера 16:39

Средняя продолжительность рабочей недели в США в феврале увеличилась, средние зарплаты выросли

Москва, 6 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства труда США, средняя продолжительность рабочей недели в США в феврале составила 34.4 часа, увеличившись на 0.1 часа по сравнению с январским показателем.

Средняя почасовая заработная плата повысилась до 28.52 долл против 28.43 долл месяцем ранее, увеличившись на 0.3%, что совпало с прогнозом.

В годовом выражении средняя почасовая зарплата выросла на 3.0%.

Средняя недельная заработная плата в феврале повысилась до 981.09 долл в сравнении с 975.15 долл месяцем ранее (пересмотрено с 975.49 долл).

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