Москва, 6 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно финальному отчёту Министерства торговли США, объём товарных запасов на оптовых складах в США в январе сократился на 0.4% по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний после снижения на 0.3% в декабре (пересмотрено с (-0.2%).

Аналитики прогнозировали сокращение январского показателя на 0.2%, как указывалось в предварительном отчёте.

Объём оптовых продаж в январе вырос на 1.6% по сравнению с предыдущим месяцем после сокращения на 0.2% в декабре (пересмотрено с (-0.7%).

Индикатор соотношения оптовых запасов к продажам, указывающий на количество месяцев, которое потребуется оптовым компаниям, чтобы реализовать текущие запасы, в январе составил 1.33 против 1.36 декабре.