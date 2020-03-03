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ФРС США понизила ставку на 50 б.п. и выпустила специальное заявление

Москва, 3 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Заявление Комитета по операциям на открытом рынке

Дата публикации: 3 марта 2020 года.

Фундаментальные показатели экономики США остаются сильными. Однако коронавирус несёт прогрессирующие риски экономической деятельности. В свете этих рисков и с целью поддержки достижения максимальной занятости и целевой стабильности Федеральный Комитет по операциям на открытом рынке (FOMC) сегодня решил понизить целевой диапазон ставки по федеральным фондам на 0.5 процентного пункта до 1.0 - 1.25%. Комитет внимательно отслеживает развитие ситуации и её последствия для экономических перспектив и будет использовать все инструменты и действовать по мере необходимости для поддержки экономики.

Голосовавшие за решение FOMC по монетарной политике: Джером Пауэлл, председатель ФРС; Джон Уильямс, заместитель председателя ФРС; Майкл Боуман; Лаэл Брэйнард; Ричард Кларида; Патрик Харкер; Роберт Каплан; Нил Кашкари; Лоретта Мейстер; и Рэндал Куорлз.

В пояснениях к решению Комитет также сообщил, что с 4 марта 2020 года ставка по обязательным и избыточным резервным остаткам составит 1.10%, а ставка по первичным кредитам с 4 марта будет понижена на 0.5 процентного пункта до 1.75%.

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