Рынки хотят новых стимулов от ФРС

Москва, 3 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

В среду, 3 марта, в ходе экстренного заседания Комитет по открытым рынкам ФРС США (FOMC) понизил ставку по федеральным фондам на 50 базисных пунктов до 1.0-1.25%. В результате цены на золото выросли, доллар упал, фондовые индексы США выстрелили наверх, но затем вернулись обратно. В данный момент S&P 500 и Dow Jones Industrial снижаются на 0.7 - 1.1%.

ФРС проигнорировала предупреждение бывшего президента Федерального резервного банка Далласа Ричарда Фишера, который на прошлой неделе призвал отучать рынки от "дозы опиата" в виде монетарных стимулов.

"Действительно ли ФРС хочет вкладываться каждый раз, когда рынок начинает нервничать? - сказал Фишер. - Даже если рынки отходят от рекордных максимумов, имеет ли смысл для ФРС их спасать, ... создавая тем самым ловушку? ФРС создала эту зависимость, и существует целое поколение управляющих активами, которых не было в 1974 и 1987 годах, в конце 90х годов и даже в 2007-2009 годах. Эти управляющие видели только одностороннее движение... Конечно, они нервничают. Вопрос состоит в том, хотите ли вы утолить этот голод? Продолжите ли применять этот опиат из дешевых и обильных денег? Рынок зависит от щедрости ФРС, и это сделали мы сами".

Любопытно, что в 2007 году, ещё до начала финансового кризиса, Ричард Фишер, будучи членом FOMC, начал бить тревогу по поводу субстандартных ипотечных кредитов, но в Комитете его не послушали. Кроме того, в 2013 году он высказывался против программы количественного смягчения, которую с сентября 2012 года проводил экс-глава ФРС Бен Бернанке, вбрасывая в рынок ежемесячно 85 млрд долл. Та программа продолжалась до декабря 2013 года, затем она была урезана до 10 млрд долл в месяц и завершилась при следующем председателе ФРС Джанет Йеллен.

Как и ожидалось, снижения ставки на 50 б.п. рынкам оказалось недостаточно, поскольку это решение ФРС было отыграно заранее. Примерно час назад президент США Дональд Трамп озвучил в своём микроблоге "Твиттер" новые пожелания, свидетельствующие о том, что рыночный наркотический голод утолить невозможно.

"ФРС сокращает ставку, но она должна ещё больше смягчить, и, что более важно, ей следует идти в ногу с другими странами/конкурентами. Мы играем не на равных условиях. Несправедливо по отношению к США. В конце концов, ФРС должна лидировать. Больше смягчений и сокращений!" - написал Трамп.

Вероятно, президент США говорил в первую очередь о Европейском Центробанке, который сохраняет ключевую ставку на нулевом уровне с марта 2016 года и запустил новую программу количественного смягчения объёмом 20 млрд евро в ноябре прошлого года. Кроме того, возможно, Трамп намекает на то, что Банк Японии держит ключевую ставку в отрицательной области на уровне (-0.1%) с августа 2016 года, Банк Швейцарии - на уровне (-0.75%) с января 2015 года, а Банк Австралии сегодня опустил ставку на 25 б.п. до рекордного минимума 0.5%.