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mfd.ruНовостиФинансовые новости3 марта 2020 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
вчера 18:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на среду, 4 марта

Москва, 3 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

03:30 мск: ВВП Австралии за IV квартал;

04:45 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Китая (Markit/Caixin) за февраль;

10:00 мск: Розничные продажи в Германии за январь;

10:30 мск: Индекс потребительских цен в Швейцарии за февраль;

11:15 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Испании за февраль;

11:45 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Италии за февраль;

11:50 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Франции за февраль, финал;

11:55 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Германии за февраль, финал;

12:00 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг еврозоны за февраль, финал;

12:30 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Великобритании за февраль, финал;

13:00 мск: Розничные продажи в еврозоне за январь;

16:15 мск: Изменение количества рабочих мест в частном секторе США от ADP за февраль;

16:30 мск: Производительность труда в Канаде за IV квартал;

17:45 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг США (Markit) за февраль, финал;

18:00 мск: Индекс деловой активности в непроизводственном секторе США за февраль;

18:00 мск: Заявление Банка Канады;

18:00 мск: Решение Банка Канады по процентной ставке;

18:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США;

21:30 мск: Выступление президента Бундесбанка Йенса Вайдманна;

22:00 мск: Бежевая книга ФРС США;

N/A мск: Исследование Wards: Продажи легковых автомобилей в США за февраль, в годовом выражении.

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