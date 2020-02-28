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mfd.ruНовостиФинансовые новости28 февраля 2020 г.Базовая инфляция в США в январе составила 1.6%
сегодня 16:34

Базовая инфляция в США в январе составила 1.6%

Москва, 28 февраля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Бюро экономического анализа Министерства торговли США, базовый ценовой индекс расходов на личное потребление (core PCE price index), один из ключевых индикаторов инфляции, рассматриваемых ФРС при формировании решения по процентной ставке, в январе вырос на 0.1% по сравнению с предыдущим месяцем.

Аналитики прогнозировали повышение показателя на 0.2%.

В годовом выражении индекс core PCE вырос на 1.6% после повышения на 1.5% в декабре (пересмотрено с +1.6%).

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