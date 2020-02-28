Европейские фондовые индексы снижаются, наибольшие потери несут акции сырьевых компаний

Обновлённый прогноз Goldman Sachs по динамике ВВП стран Азии

Москва, 28 февраля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

В пятницу, 28 февраля, общеевропейский индекс Stoxx 600 к 15:40 мск подешевел на 2.9%, но частично компенсировал утренние потери, составлявшие на открытии более 4%.

Накануне индекс Stoxx 600 технически вошёл в коррекционную область, отступив на 10% от рекордного максимума, зафиксированного 19 февраля прошлого года.

Лидерами снижения в пятницу стали акции сырьевых компаний, индекс сектора Basic resources упал на 4%.

Цены на нефть Brent к текущему моменту снизились на 2.2% до 51.01 доллара за баррель (апрельский контракт).

Снижение фондовых рынков по всему миру спровоцировано страхами пандемии коронавируса Covid-19, возникшего в Китае в конце прошлого года, и опасениями негативных последствий пандемии для мировой экономики. Аналитики Goldman Sachs в четверг понизили прогноз по темпам роста ВВП азиатских стран, ожидая сокращения ВВП Китая в I квартале текущего года на 6% в годовом исчислении (см. фото).

В четверг, 27 февраля, ведущие фондовые индексы США упали на 4.4 - 4.6%. В ходе торгов падение ускорилось после сообщений, что в Калифорнии выявлено 8400 заражённых коронавирусом. Позднее выяснилось, что это была ошибочная информация, и речь шла о намерении властей Калифорнии провести тесты 8400 человек. Но рынку это не помогло. По последним данным, на текущий момент число заражённых в Калифорнии достигло 33 человек.

Начиная с прошлого четверга, индексы DJIA, S&P 500 и Nasdaq Composite снизились на 10-11%. Наибольшие убытки понесли инвесторы, вложившиеся в акции сектора гостиничного/круизного бизнеса, авиакомпаний, энергетической отрасли, сферы информационных технологий, финансового сектора, розничной индустрии.

До нынешнего падения рынков за период с конца Второй Мировой войны индекс S&P 500 терял 10% за одну неделю всего четыре раза: в октябре 1987 года ("черный" понедельник), в апреле 2000 года (крах доткомов), в сентябре 2001 года (атака на башни-близнецы в Нью-Йорке) и в октябре 2008 года (финансовый кризис после банкротства банка Lehman Brothers и лопнувшего пузыря субстандартных закладных по ипотеке).

В данный момент фьючерсы на фондовые индексы США снижаются на 0.7-0.8%, отступив от внутридневных минимумов на фоне спекуляций о возможном скоординированном ответе мировых центробанков на риски замедления мировой экономики из-за последствий коронавируса. Некоторые эксперты ожидают снижения ставки по федеральным фондам ФРС по меньшей мере на 25 базисных пунктов с текущего уровня 1.50 - 1.75%.

Накануне экс-глава ФРС Джанет Йеллен заявила, что в зависимости от масштабов распространения коронавируса экономические последствия для Европы могут оказаться "существенными", а экономика США может сползти в рецессию.

Она также сказала, что участники рынка ожидают "некоторой" помощи от ФРС, отметив, что в большинстве развитых стран ключевые ставки уже находятся на "действительно низком уровне", а ставка в США "очень низкая, но всё же выше, чем в других развитых экономиках". При этом, по словам Йеллен, у ФРС "есть некоторые возможности, но это не панацея, хотя и обеспечит небольшую поддержку потребительским расходам, экономике США и финансовым рынкам". Кроме того, Йеллен считает, что фискальная политика "может сыграть более активную роль, если ситуация станет очень серьёзной".

Российские фондовые индексы сегодня также снижаются, отражая негативные настроения на мировых финансовых рынках.

Индекс Мосбиржи к 15:40 мск снизился на 3.3%, индекс РТС упал на 4.4%. Оба индекса в пятницу достигли уровней лета 2019 года, в то время как российский рубль понизился к уровням января 2019 года. К 15:40 мск в паре с долларом США рубль понизился до 67,00 рублей, а в паре с евро до 73,56 рублей.

Помимо опасений по поводу пандемии и снижения цен на нефть, негативным фактором для российских активов стали риски прямой вооруженной конфронтации в Сирии между Москвой и Анкарой после авианалёта в четверг, в результате которого погибли не менее 33 турецких солдат.

Турецкий фондовый индекс Borsa Istanbul 100 Index на открытии торгов в пятницу упал на 10%, курс турецкой лиры опустился к минимальному уровню с мая 2019 года - 6.246 за 1 доллар США. Для предотвращения нарастания панических настроений Совет по рынкам капитала Турции объявил об однодневном запрете "коротких продаж" акций на Стамбульской бирже.

Подготовлено с использованием материалов MarketWatch и CNBC.