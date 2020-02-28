Личные доходы американских потребителей в январе выросли на 0.6%, потребительские расходы увеличились на 0.2%

Москва, 28 февраля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Бюро экономического анализа Министерства торговли США, личные доходы американских потребителей в январе выросли на 0.6% по сравнению с предыдущим месяцем после повышения на 0.1% в декабре (пересмотрено с +0.2%)

Аналитики прогнозировали рост январского показателя на 0.3%.

Реальные располагаемые доходы населения в прошлом месяце выросли также на 0.6%.

Личные расходы американских потребителей в январе расширились на 0.2% по сравнению с предыдущим месяцем после повышения на 0.4% в декабре (пересмотрено с +0.3%).

Аналитики ожидали увеличения потребительских расходов в январе на 0.3%.

Норма сбережений в январе составила 7.9% против 7.5% месяцем ранее (пересмотрено с 7.6%).