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mfd.ruНовостиФинансовые новости26 февраля 2020 г.Аналитики ожидают увеличения коммерческих запас...
сегодня 17:20

Аналитики ожидают увеличения коммерческих запасов нефти в США по итогам прошлой недели, отчёт API указал на умеренный рост запасов

Москва, 26 февраля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Сегодня в 18:30 мск Управление по энергетической информации (EIA) Минэнерго США опубликует отчёт с данными об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США за неделю, окончившуюся 21 февраля.

Согласно прогнозу аналитиков, опрошенных S&P Global Platts, коммерческие запасы сырой нефти в США на прошлой неделе вырос на 2.8 млн барр., запасы бензина снизились на 1.9 млн барр., запасы дистиллятов уменьшились на 0.9 млн барр.

По данным института API, опубликованным ранее, коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 1.3 млн барр., запасы бензина увеличились на 0.07 млн барр., запасы дистиллятов сократились на 0.706 млн барр., запасы нефти в хранилище Cushing расширились на 0.41 млн барр.

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