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mfd.ruНовостиФинансовые новости26 февраля 2020 г.Фьючерсы на фондовые индексы США умеренно повыш...
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Фьючерсы на фондовые индексы США умеренно повышаются

Москва, 26 февраля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

В среду, 26 февраля, перед открытием фондового рынка США фьючерсы на индексы DJIA и S&P 500 прибавляют 0.3 - 0.4%.

Предыдущее двухдневное падение фондового рынка США из-за страхов, связанных с коронавирусом, привело к сокращению капитализации рынка на 1.74 трлн долларов. Об этом сообщил аналитик S&P Dow Jones Indices Говард Силверблатт.

В результате снижения индекс DJIA отступил на 8.4% от рекордного уровня, достигнутого 12 февраля. Потери S&P 500 в сравнении с рекордным уровнем, зафиксированным 19 февраля, составили 7.6%.

Помимо коронавируса, причинами падения рынка называют проблемы банка JPMorgan, запросившего экстренную помощь ФРС через дисконтное окно "стигма", и успехи в предвыборной президентской гонке демократа Берни Сандерса, которого некоторые эксперты считают "марксистом". Нынешний президент США Дональд Трамп накануне написал в Твиттере, что Россия "будет рада", если Сандерс станет новым президентом.

Сегодня ожидается восходящая коррекция рынка после предыдущего обвала.

Германский институт экономических исследований DIW в среду сообщил, что немецкая экономика может вступить в период стагнации в I квартале из-за вспышки коронавируса. Институт прогнозирует, что ВВП страны в I квартале вырастет лишь на 0.1% в квартальном исчислении. “До сих пор влияние коронавируса остается неясным, а ущерб невозможно подсчитать”, - сказал глава экономического подразделения института Клаус Михельсен.

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