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mfd.ruНовостиФинансовые новости21 февраля 2020 г.Индексы PMI Германии в феврале изменились разно...
сегодня 11:33

Индексы PMI Германии в феврале изменились разнонаправленно

Москва, 21 февраля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно предварительному отчёту компании Markit, индекс деловой активности в производственном секторе (PMI Manufacturing) Германии в феврале вырос до 47.8% против 45.3% в январе (пересмотрено с 45.2), но продолжил колебаться ниже пороговой отметки 50.0%, отделяющей рост от спада. Аналитики прогнозировали показатель на уровне 44.8%.

Индекс деловой активности в сфере услуг страны (PMI Services) в феврале сократился до 53.3% против 54.2% месяцем ранее. Аналитики прогнозировали снижение показателя до уровня 53.9%.

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