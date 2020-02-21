Индексы PMI еврозоны в феврале выросли

Москва, 21 февраля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно предварительному отчёту компании Markit, индекс деловой активности в производственном секторе (PMI Manufacturing) еврозоны в феврале увеличился до 49.1 по сравнению с 47.9 в январе (пересмотрено с 47.8). Аналитики прогнозировали снижение показателя до уровня 47.4%.

Индекс деловой активности в сфере услуг еврозоны (PMI Services) в феврале увеличился до 52.8% против 52.5% месяцем ранее (пересмотрено с 52.2%). Аналитики прогнозировали снижение показателя до уровня 52.4%.