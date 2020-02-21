Курс доллара 63.7413   Курс евро 68.7705  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром

Наши продукты:
mfd.ruНовостиФинансовые новости21 февраля 2020 г.Индексы PMI Франции в феврале изменились разнон...
сегодня 11:18

Индексы PMI Франции в феврале изменились разнонаправленно

Москва, 21 февраля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно предварительному отчёту компании Markit, индекс деловой активности в производственном секторе (PMI Manufacturing) Франции в феврале сократился до 49.7% против 51.1% в январе (пересмотрено с 51.0). Аналитики прогнозировали показатель на уровне 50.8%.

Индекс деловой активности в сфере услуг страны (PMI Services) в феврале увеличился до 52.6% против 51.0% месяцем ранее (пересмотрено с 51.7). Аналитики прогнозировали повышение показателя до уровня 51.4%.

Другие новости

сегодня
12:02
Автоконцерны РФ поддержали инициативу повысить налог для коммерческих авто класса Евро-3
сегодня
11:33
Индексы PMI Германии в феврале изменились разнонаправленно
сегодня
11:30
Средневзвешенный курс доллара на ЕТС к 11.30 мск вырос на 55,95 коп - до 64,30 рубля
сегодня
11:18
ЛУКАШЕНКО СООБЩИЛ, ЧТО ПУТИН ПО ТЕЛЕФОНУ В ПЯТНИЦУ ПРЕДЛОЖИЛ КОМПЕНСИРОВАТЬ МИНСКУ ВЫПАДАЮЩИЕ В 2020 Г ИЗ-ЗА НАЛОГОВОГО МАНЕВРА ДОХОДЫ
сегодня
11:18
Индексы PMI Франции в феврале изменились разнонаправленно
сегодня
10:18
В ГД предложили отказаться от чрезмерного использования пластиковых пакетов
сегодня
10:02
ИНДЕКС МОСБИРЖИ В НАЧАЛЕ ТОРГОВ СНИЖАЕТСЯ НА 0,55%, ИНДЕКС РТС ТЕРЯЕТ 0,73% - ДАННЫЕ БИРЖИ
сегодня
09:30
"Яндекс.Транспорт" и "Яндекс.Карты" объединились в одно приложение
сегодня
09:30
Анонс основных событий и данных макростатистики на пятницу, 21 февраля
© 2020 «МФД-ИнфоЦентр»