Индексы PMI Франции в феврале изменились разнонаправленно

Москва, 21 февраля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно предварительному отчёту компании Markit, индекс деловой активности в производственном секторе (PMI Manufacturing) Франции в феврале сократился до 49.7% против 51.1% в январе (пересмотрено с 51.0). Аналитики прогнозировали показатель на уровне 50.8%.

Индекс деловой активности в сфере услуг страны (PMI Services) в феврале увеличился до 52.6% против 51.0% месяцем ранее (пересмотрено с 51.7). Аналитики прогнозировали повышение показателя до уровня 51.4%.