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mfd.ruНовостиФинансовые новости12 февраля 2020 г.Объём коммерческих запасов сырой нефти в США на...
сегодня 18:36

Объём коммерческих запасов сырой нефти в США на прошлой неделе вырос на 7.5 млн барр.

Москва, 12 февраля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Объём коммерческих запасов сырой нефти в хранилищах США (за исключением стратегических резервов) за неделю, завершившуюся 7 февраля, вырос на 7.5 млн барр. и составил 442.5 млн барр. Об этом сегодня в очередном отчёте сообщило Управление по энергетической информации (EIA) Минэнерго США.

Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, прогнозировали увеличение запасов нефти на 2.3 млн барр.

Согласно отчёту EIA, запасы бензина в США сократились на 0.1 млн барр. и составили 261.0 млн барр. Эксперты ожидали повышения запасов бензина на 0.7 млн барр.

Запасы дистиллятов (включая дизельное топливо и топочный мазут) уменьшились на 2.0 млн барр. и составили 141.2 млн барр. Аналитики ожидали снижения запасов дистиллятов на 0.9 млн барр.

Запасы нефти в стратегическом резерве США (SPR) не изменились и составили 635.0 млн барр.

Коммерческие запасы сырой нефти в хранилище Cushing увеличились на 1.7 млн барр. и составили 38.4 млн барр.

Ранее институт API сообщил, что, согласно собранной им информации, коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 6.0 млн барр., запасы бензина увеличились на 1.1 млн барр., запасы дистиллятов снизились на 2.3 млн барр., запасы нефти в хранилище Cushing расширились на 1.3 млн барр.

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