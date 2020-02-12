Анонс основных событий и данных макростатистики на четверг, 13 февраля

Москва, 12 февраля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:50 мск: Индекс цен производителей Японии за январь;

03:00 мск: Выступление управляющего Банка Канады Стивена Полоза;

03:01 мск: Баланс цен на дома в Великобритании RICS за январь;

10:00 мск: Индекс потребительских цен в Германии за январь, финал;

13:00 мск: Экономический прогноз Еврокомиссии;

16:30 мск: Еженедельный отчет по числу обращений за пособием по безработице в США;

16:30 мск: Базовый индекс потребительских цен в США за январь;

16:30 мск: Индекс потребительских цен в США за январь;

18:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов природного газа в США;

21:01 мск: Аукцион по размещению 30-летних государственных облигаций США;

N/A мск: Объём нового кредитования в Китае за январь;

N/A мск: Денежная масса М2 в Китае за январь.