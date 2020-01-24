АСВ выбрало банк-агент для выплаты возмещения вкладчикам "ПФС-Банка"

Москва, 24 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Определен победитель конкурса по отбору банков-агентов для выплаты возмещения вкладчикам, в том числе индивидуальным предпринимателям, кредитной организации ПАО КБ "ПФС-Банк" (г. Москва). Об этом сообщает департамент общественных связей АСВ.

Агентство 27 января 2019 года начнет выплату страхового возмещения вкладчикам "ПФС-Банк", в том числе индивидуальным предпринимателям, а также юридическим лицам, отнесенным в соответствии с законодательством Российской Федерации к малым предприятиям, через банк-агент ПАО Банк "ФК Открытие".

ПАО Банк "ФК Открытие" на основании заключенного с агентством агентского договора будет осуществлять выплату возмещения вкладчикам "ПФС-Банк" в течение не менее 1 года.

После окончания указанного срока выплата возмещения будет продолжена через ПАО Банк "ФК Открытие" либо будет осуществляться непосредственно агентством до дня завершения конкурсного производства (принудительной ликвидации), о чем агентством будет сообщено дополнительно.

Подробная информация о месте, времени, форме и порядке приема заявлений будет размещена 24 января 2020 года на сайте АСВ, а также 27 января 2020 года в газете "Московский Комсомолец".