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mfd.ruНовостиФинансовые новости16 января 2020 г.Индекс деловой активности на рынке жилья США в ...
16.01.2020 18:17

Индекс деловой активности на рынке жилья США в январе умеренно снизился

Москва, 16 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

По данным Национальной ассоциации домостроительных компаний США (NAHB), индекс деловой активности на рынке жилья США в январе составил 75 пунктов в сравнении с 76 месяцем ранее.

Аналитики прогнозировали январский показатель на уровне 74.

Индекс деловой активности на рынке жилья США, рассчитываемый NAHB, представляет собой результаты опроса менеджеров в сфере строительства. Этот индекс используется для оценки изменений в области новых заказов, объёмов производства и скорости работы поставщиков. Цифры выше 50 пунктов указывают на ускорение темпов развития жилищно-строительного сектора.

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